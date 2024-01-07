Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde yapılacak olan toplantıda komisyon seçimleri başta olmak üzere çeşitli gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Buna göre yarın saat 15.00’de başlayacak toplantıda Başkan Aşgın’a Mali Hizmetler Müdürlüğü talebi olan bir konuda yetki verilmesi görüşülecek. Çorum BELTAŞ Enerji, Ulaşım, Eğitim, Spor ve İnşaat Hizmetleri AŞ’nin Sermayesinin artırılmasının görüşüleceği, kadro iptal ve ihdasının yapılacağı toplantıda Zabıta ve İtfaiye Personeline Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretleri belirlenecek. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu Üyesi seçimi yapılacak toplantıda bir imar konusu da ele alınacak.