Çorum Belediye Meclisinin ağustos ayı toplantısı yapıldı. Meclis salonunda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Aşgın’ın ağustos ayı içindeki önemli gün ve haftalarla ilgili yaptığı değerlendirmenin ardından toplantı yoklama ile başladı.

CHP’li Meclis Üyeleri Doğan Öksüz, Tuncay Yılmaz, Ezgi Eşmen Tüfekçi ve Onur Topgül’ün gündem dışı konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

TÜBİTAK ile Çorum Belediyesi arasında Bilim Çorum Projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca Kalehisar Arkeolojik Kazılarına Çorum Belediyesinin maddi destek vermesi teklifi oy birliği ile Çamlık Caddesinde bir parselde imar değişikliği talebi ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.