Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılacak olan toplantı imar ağırlıklı gündemle gerçekleşecek.

Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden sevk edilen 4 adet gayrimenkul satışı için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi konusunun ele alınacağı toplantıda Karacaköy, Çomar, Hacıkerim, Çoraklık bölgelerinde imar planı değişikliği, Yavruturna Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 2. Cadde’ye cepheli parsellerdeki imar planı değişikliklerinin ele alınacağı toplantıda KKTC’nin Tatlısu Belediyesi’ne yapılacak Minia Kıbrıs hakkında üyelere bilgi verilecek. Toplantıda Belediye’nin uygulayacağı Ek Gelir Tarifesi de görüşülecek.

(Volkan SINAYUÇ)

