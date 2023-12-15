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Hak İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, yönetim kurulu üyeleri, sendikanın Filistin komite başkanı Sabahattin Coşkun ve sendika üyesi Belediye çalışanlarının iki gece boyunca katıldığı nöbette, İsrail’in Gazze’deki katliamlara bir an önce son vermesi gerektiği vurguladı.



Hak İş İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, katil İsrail’in Gazze’de uzun yıllardan beri sürdürdüğü katliamları 7 Ekim’den itibaren artırdığını ve çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden katliamlarını sürdürdüğünü belirterek, “Çorum’dan katillere haykırıyoruz. Öldürdüğünüz çocukların kanında boğulacaksınız. Asla ve asla amacınıza ulaşamayacaksınız. Gazze Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da Gazze nöbeti tutan Hizmet İş Sendikası yönetici ve üyelerine destek ziyaretinde bulundu.