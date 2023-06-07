Binevler’de bulunan Valide Camii’nde temizlik çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Yardımcısı Turhan Candan, temizlik çalışmalarını yıl boyu sürdürdüklerini belirterek vatandaşların duasına talip olduklarını vurguladı.

Sosyal belediyecilik alanında yaptıkları faaliyet ve çalışmaların toplumun bütün kesimlerini kapsadığını dile getiren Candan cami ve ibadethanelerin temizliği noktasında da çok hassas olduklarını söyledi. Başkan Yardımcısı Candan, “Temizlikte adından sıkça söz ettiren şehrimizde ibadethanelerinin de tertemiz olması için çalışıyoruz.” dedi.