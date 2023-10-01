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Çorum’da önceki akşamdan itibaren etkisini gösteren yağışlı hava, zaman zaman sağanak yağışlar halinde devam ediyor. Sağanak yağmur sırasında belediye ekipleri sahada yoğun bir çalışma içerisine girdi. Sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur öncesinde şehrin kritik birçok noktasında nöbet tutmaya başlayan belediye ekipleri, yağmur esnasında da canla başla çalışmalarını sürdürdü. Sağanak yağmur süresince görev yapan ekipler rögarları tıkanmalara karşı temizleyerek açık tuttu.

ÇAĞRI MERKEZİ’NE

60 İHBAR GELDİ

Sağanak yağmurun neden olabileceği olumsuzlukların önüne geçmek için gece-gündüz görev başında olan Çorum Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlara anında müdahale ederek yardıma koşuyor.

Sağanak yağmurun afet derecesinde etkili olduğu dün akşam saatlerinde Çorum Belediyesi çağrı merkezine 60 vatandaştan yardım ihbarı yapıldı. İhbarlara anında müdahale eden Çorum Belediyesi ekipleri vatandaşların yardımına koştu.

“ÇORUMLULARIN

HİZMETİNDEYİZ”

Tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Çorum Belediyesi olarak 7/24 hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.” dedi. Çorum’da yağışlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için çok ciddi alt yapı yatırımları yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, “Mazgal ve yağmursu hatlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde daha önceden büyük sıkıntıların yaşandığı bölgelerde artık bu sıkıntılar çözülmüş oldu.” dedi.