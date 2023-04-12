Çorum Belediyesi ekipleri daha yeşil bir çorum için çalışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla baha mevsimiyle birlikte çalışmalarını artırdı. Ekipler, öncelikle park ve yeşil alanlarda budama, çiçek ekimi, çapa ve sulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, parklarda yer alan bank, kamelya, oyun grupları gibi donanımların da bakım ve onarım işlemleri yapılıyor.

Belediye ekipleri park ve yeşil alanların yanı sıra şehir merkezindeki refüjlerde çiçek dikimi, ağaçlandırma, çim ekimi ve sulama gibi çalışmalar yaparak, şehrin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyorlar. Ayrıca, şehirdeki yeşil alanların arttırılması için de çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, "Park ve yeşil alanlarımız şehrimizin doğal güzelliklerinin önemli bir parçasıdır. Şehrimizdeki yeşil alanları korumak ve artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu alanları hem vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar haline getirmek, hem de şehrimizin güzelliğini korumak için ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor.” dedi.