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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Konaklı’daki tarlada buğday hasadına katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Belediye Meclis Üyesi Namık Kemal Batman’ın da katıldığı hasat programında konuşan Aşgın, verimli bir hasat dönemi olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl bu alanda ayçiçeği ekmiştik. Ayçiçeklerden elde ettiğimiz yağları Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze kayıtlı kardeşlerimize yağ olarak ulaştırmıştık. Bu yıl da ektiğimiz buğdayları 10’ar kg’lik unlar halinde yine ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştıracağız.” dedi.

80 dönümlük araziye ektikleri tohumdan yaklaşık 23 ton buğday elde ettiklerini belirten Aşgın, “Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir boş arazi kalmasın, ekilebilir arazileri ekelim diye bizlere talimat verdi. Çorum Belediyesi’ne ait su terfi istasyonumuzun etrafında 33-34 yıldır hiç ekilmemiş olan alanı geçtiğimiz yıl ekmeye başladık. Önce ayçiçeği ektik, yağ elde ettik. İhtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Şimdi de buğday ektik. Un haline getireceğiz ve yine ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Toprak işlendikçe de ürün bereketi artıyor, artmaya da devam edecek inşallah.” diye konuştu.

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğinin altını çizen Aşgın, “Dünyada gıda güvenli ve gıda arzı çok önemli bir mesele olarak önümüzde durmaktadır. Biz de Belediyemiz imkânları ölçüsünde üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aşkla çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.