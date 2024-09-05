Belediye Meclisi yarın (7 Eylül 2024 Cumartesi günü) saat 14.00'de Belediye Hizmet Binası'nda Halil İbrahim Aşgın yönetiminde toplanarak gündemdeki maddeleri görüşecek.

Belediye Meclisi’nin gündemine göre Çorum Belediyesi'nin vergi borcuna karşılık bazı mülklerinin tapularının Hazineye devri için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı'na yetki konusu görüşülecek.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği’nin ele alınacağı toplantıda Çepni Mahallesi 4055 Ada 7 No’lu Parsele Yönelik İmar Planı Değişikliği teklifi uyarınca İskilip Yolu'nda bulunan resmi kurum alanı büyütülecek.

Ayarık Mahallesi 4424 Ada 118 No’lu Parsele Yönelik İmar Planı Değişikliği teklifi doğrultusunda, eski polis lojmanlarının olduğu bölgenin planında kentsel dönüşüme imkan sağlamak amacıyla değişiklik yapılacak.

Kunduzhan Mahallesi 5200 Ada 1 No’lu Parselin Batısında Yaklaşık 6500 Metrelik Alana Yönelik İmar Planı Değişikliği teklifi doğrultusunda ise eski İskilip yolunda yeni belediye hizmet binası işaretleniyor.

9 Adet İmar Planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonu’na havalesinin oylanacağı toplantıda Çorum merkezde Bahçelievler Mahallesi’nde yıkılan Hasanpaşa İl Halk Kütüphanesi’nin yeniden yapılması ve alanın büyütülmesi için yapılan imar planı değişikliği konusu da ele alınacak.

Toplantıda ayrıca 2024 Yılı Ek Ücret Tarifesi konusunda komisyon raporu görüşülecek.

Editör: HABER MERKEZİ