Bayramda, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerbayram boyunca nöbetleşe görev başında olacak. Bayramın huzur içerisinde yaşanması için Çorum Belediyesi olarak her türlü önlemi aldıklarını ifade eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bayram boyunca yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda Alo 153’ü arayabilirler. Bayramda tüm birimlerimizle hemşehrilerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum.” dedi.

YOĞUN MESAİ

Bayramda Çorum’un cadde ve sokaklarının tertemiz olması için temizlik seferberliği başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece geç saatlere kadar cadde ve kaldırımlarda yıkama faaliyetlerini sürdürüyor. Bayramdan önce tamamlanacak yıkama çalışmamız ile bayram sabahı hemşehrilerimiz tertemiz bir Çorum’a uyanacak.”diye konuştu.

(Haber Merkezi)

