Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi, personel alım ilanları yayınladı.
Çorum Belediyesi, yayınladığı son ilanla farklı mesleklerden personel alacağını duyurdu. İşte ayrıntılar;
2023 ÇORUM BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI
Alım yapılacak meslekler ve kişi sayıları şu şekilde;
Aşçı Yardımcısı 3 kişi, Asfalt İşçisi 2 kişi, Bekçi 1 kişi, Bekoloder Operatörü 6 kişi, Beton Santrali Operatörü 2 kişi,
Bilgisayar Mühendisi 1 kişi, Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Elemanı 2 kişi, Bisiklet Tamircisi 1 kişi,
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı 1 kişi, Dış Lastik Tamircisi 1 kişi, Elektrik Tesisat Ustası 6 kişi, Filit İşçisi (Haşere İlaçlama) 2 kişi,
İnşaat Boyacısı/Boyacı 5 kişi, İnşaat Ustası 4 kişi, Kamyon Şoförü 15 kişi, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 8 kişi, Konkasör Operatörü 1 kişi,
Makine Bakım ve Onarımcısı 2 kişi, Mobil Vinç Operatörü 1 kişi, Mobilyacı 4 kişi, Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 5 kişi,
İnşaat Boyacısı/Boyacı 5 kişi, İnşaat Ustası 4 kişi, Kamyon Şoförü 15 kişi, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) 8 kişi, Konkasör Operatörü 1 kişi,
Makine Bakım ve Onarımcısı 2 kişi, Mobil Vinç Operatörü 1 kişi, Mobilyacı 4 kişi, Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 5 kişi,
Oto Fren Bakım Onarımcısı 1 kişi, Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı 2 kişi, Otomotiv Elektrikçisi 1 kişi,
Otomotiv Kaporta Ustası 1 kişi, Sıhhi Tesisatçı 4 kişi, Vidanjör Operatörü 1 kişi, Yağlayıcı ve Gresleyici (Gemi Makineleri Hariç) 2 kişi,
Yol Çizgi Operatörü 1 kişi, Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanı 1 kişi, Yükleyici (Loder) Operatörü 2 kişi, Gençlik Lideri 2 kişi.