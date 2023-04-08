Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında gerçekleştirilen Nisan ayı meclis toplantısında Çorum Belediyesi’nin 2022 yılı stratejik planın görüşüldü.

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, üç farklı bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarının hem riskli binaları ortadan kaldıracağını, hem de mülk sahiplerine ekonomik katkı sağlayacağını dile getirdi.

KALE MAHALLESİ’NDE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından Kale Mahallesi sınırları içinde bulunan 95 dekar alanda uygulanacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında hak sahipleriyle anlaşmaların devam ettiğini belirten Başkan Aşgın, kentin kültürel dokusunu canlandırmak açısından bu projenin önemli olduğuna işaret etti.

TARİHİ DOKU AYAĞA KALDIRILIYOR

Kale’nin Tarihi Kültür Yolu projesinin başladığı nokta olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Bizim vizyonumuz, şehrimizde kültürel tarihi dokunun ayağa kaldırılmasıdır. Hayallerimize tek tek kavuşmak için gece gündüz ekibimizle beraber aşkla çalışıyoruz. Kalemizden, Tarih Kültür Yolumuza adım adım kavuşmuş olacağız” dedi.

GÜLABİBEY’DE 25 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

Çorum Belediyesi’nin “Dönüşüm” hamlesinden birinin de Gülabibey Mahallesi Hasan Paşa Sokaklara yönelik olduğunu belirten Başkan Aşgın, buradaki mülk sahiplerinin yıllardır beklediği özlemi giderdiklerini ifade etti.

Aşgın “Revizyon imar planı, Hasan Paşa 1, 2, 3 ve 4. Sokakların bulunduğu 32 dönümlük alanı kapsıyor. 39 binada 266 hanenin bulunduğu bölgede yaklaşık 810 kişi ikamet ediyor. Revizyon imar planı çalışmasına göre, 1970-1980’li yıllarda inşa edilen evlerin yerine yapılacak yeni konutlarda hem daire sayısı, hem de dairelerin m2’si daha da büyüyecek” diye konuştu.

Yolların genişliğini de 10 metreden 12 metreye çıkardıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Hayallerimiz o bölgeyi modern şekilde görmek” ifadesini kullandı.

MİMAR SİNAN’DA 7 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN İMAR DÜZENLEMESİ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi’nde de 42 hektarlık alanı kapsayan revizyon imar planı düzenlemesi ile 2 bin 165 hanede yaşayan 7 bin 170 kişiyi ilgilendiren kentsel dönüşüm projesinin startı verildiğini hatırlattı.

Yapılan imar düzenlemesi ile 5 kat yapılaşma izninin 8 kata çıkarıldığını belirten Başkan Aşgın, “Böylelikle arsa değerleri de artmış oldu. Kentsel dönüşümün sağlanması durumunda bugünkü mevcut konutların değeri daha da artacak” şeklinde konuştu.

(Nurdan Akbaş)