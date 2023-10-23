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Çorum Belediyesi, kültür gezilerine tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşları, çeşitli kültür rotalarına doyumsuz bir geziye çıkaran Belediye, Safranbolu, Nevşehir ve Konya’dan sonra bu kez de gençlere yönelik Çanakkale gezileri düzenliyor.



Başvuruların tamamlanması ile birlikte ücretsiz turlarla Çanakkale’ye giden gençler, rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'nin yanı sıra Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yarımadada tarihi kaleleri, tabyaları, şehitlikleri, anıtları, müzeleri, batık gemileri, topları, siperleri, burçları ve savaştan kalan pek çok şeyi görme fırsatı buluyor.

16-25 yaş grubundaki gençlere yönelik konaklamalı geziler kapsamında 50’şer kişilik kafilelerle Çorum’dan yola çıkan gençler, ecdadın izlerini taşıyan ve tarihimizde önemli bir yere sahip olan Çanakkale’de tarihi ve kültürel mekânları ziyaret ediyor.



Çanakkale’de destan yazan ecdadının kahramanlık hikâyelerini yerinde dinleyeler ve bu vatanın var oluş hikâyesini derinden hisseden gençler, geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.