2024-2025 Adli Yıl açılışı, Çorum Adalet Sarayı önünde törenle yapıldı. Adli tatilin sona ermesi nedeniyle Çorum Adliyesi yapılan törene Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Alim Günaydın, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, hakimler, savcılar, avukatlar ile adliye personeli katıldı.

Törende ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk, Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı Atatürk büstüne çelenk koydu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk konuşmasında hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulunun hakim ve savcıların güvenceli ve bağımsız olmaları olduğunu dile getirdi. Öztürk: “Her zaman dediğimiz gibi yargı bağımsızlığı yargıcın onurudur. Hakim bağımsızlığı ve teminatı hakim ve savcı için bir ayrıcalık olmayıp yargılananlar için adil yargılanma hakkının güvencesidir. Yargıyı güvenilir kılan en önemli niteliği tarafsızlığıdır” dedi.

Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Baro Başkanı Turan Kalıpçı ise hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve mesleklerini savunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ise adliye sarayına 2 yeni mahkeme kurulduğunu vurguladı.

“Çorum ilimizde adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi, buna uygun fiziki koşulların oluşturulması adına Adalet sarayımızın gerek iç kısımları gerekse çevresi ile ilgili önemli çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile adliye sarayımıza 2 adet daha mahkeme kurularak hakim atamaları yapılmış, görev yapan Cumhuriyet Savcısı sayısı artırılmıştır” derken 2024-2025 Adli yılın ülkemize, vatandaşa, yargı teşkilatı ile hukuk camiasına hayırlı olmasını diledi.



Yargı çalışanlarının hukuk ve adaletin üstünlüğüne, koşulsuz bir bağlılıkla ülkenin her tarafında vatandaşlara adalet dağıtan, bağımsız ve tarafsız vasıflarına özenle sahip çıktığını vurgulayan Bektaş, yeni Adliye Sarayı ve lojmanı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Yeni adliye sarayı için Adalet Bakanlığımız nezdinde proje çalışmaları son aşamaya gelmiş yakın zamanda ihale süreci başlayacaktır. İlimizin en büyük eksikliklerinden olan adalet lojmanı ihtiyacı yapılan çalışmalar ile olumlu sonuçlanmış Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve personelimizin hizmetine sunulmuştur. Ceza infaz kurumumuza gelen tutuklu ve hükümlü yakınların temel insanî ihtiyaçlarının karşılanacağı sosyal yaşam alanı ve mescit inşaatımız devam etmekte olup kısa süre içerisinde hizmete açılarak, ilimize yakışmayan bu kötü görüntülere son verilecektir. Gerek fiziki koşulların iyileştirilmesi, gerekse yürütülen adalet hizmetlerinin niteliği, niceliği ve hızını artıracak çalışmalarımız yeni adli yıl boyunca durmadan devam edecektir”