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Tarım İl Müdürlüğü'nden emekli, DSP eski il yöneticilerinden Hacer Yalkan'ın eşi, bir dönem Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten ve halen Sinan Oğan gönüllülerinin öncülük ettiği ve Mehmet Sağlam başkanlığında kurulan Türkiye İttifakı Partisi Çorum Merkez İlçe yöneticisi olan Bekir Yalkan, 7 Aralık’ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gittiği İstanbul'da akcigerine pıhtı atması sonucu yoğun bakıma alındı.

İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırılan ve tedavisine devam edilen Bekir Yalkan’ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ÇORUM HABER, Bekir Yalkan’a geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.