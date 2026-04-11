Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, emekli TEDAŞ Müdürü Bekir Soyocak’ın ablasının kızı Sibel Sarıtekin (56), Cuma sabahı, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Emekli Astsubay İsmet Sarıtekin ile Atiye Sarıtekin’in kızları, Bekir Soyocak ve emekli öğretmen İsmail Soyocak’ın yeğenleri (ablalarının kızı) olan Sibel Sarıtekin, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan emekliydi.

Sibel Sarıtekin’in cenazesi, Cuma günü Akşemsettin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.