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Rukiye, Nesrin, Seher Çelik ve Neslihan Şahin ile sanayici Ümit Yaşar Çelik’in babaları olan Osmancık Tekmen köyü kökenli Sait Çelik’in cenazesi, dün Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Müftü Muharrem Biçer tarafından kıldırılan Sait Çelik’in cenaze namazına, damadı Bekir Şahin’in yanı sıra, Ankara’dan gelen Yargıtay 1. Başkanı Mehmet Akarca, Başkan Vekilleri Eyüp Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay daire başkanları, Çorum’dan Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcısı Tamer Orhan başta olmak üzere Çorum protokolü, önceki Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ve kalabalık bir cemaat katıldı.

Çorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Zafer Ediş’in de aralarında bulunduğu Yargıtay savcı ve hakimlerinden de çok sayıda katılım oldu.