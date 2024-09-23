Göreve başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Bekir Dağaşan, uyuşturucuyla mücadelede toplumun her kesimiyle iş birliği içinde güçlü bir duruş sergileneceğini belirtti.

Dağaşan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle beni bu göreve layık gören Genel Başkanım Yusuf Budak’a ve UMFED ailesine teşekkür ederim. 'Maddeye değil hayata bağlan' sloganıyla çıktığımız bu mücadelede, önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyorum. Toplumumuzun sağlığı ve gençlerimizin geleceği için elbirliğiyle çalışacağımıza olan inancımı ifade etmek isterim. Uyuşturucuyla mücadelede şeffaf, etkili ve dayanışma içinde bir çalışma dönemi geçireceğimize inanıyorum. Hep birlikte, bu zararlı etkiye karşı güçlü bir duruş sergileyerek toplumumuzu koruyacağımıza olan inancımı yineliyorum”!

Gençleri ve aileleri bilinçlendirmeye yönelik çeşitli eğitim programları ve seminerler düzenlemeyi plandığını belirterek toplumun her kesimini bu mücadeleye davet etti. Birlik beraberlik içinde bu sorunla başa çıkmanın mümkün olduğunu vurgulayan Dağaşan özellikle gençlerin korunması için okul ve aile işbirliğinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi