Çorum’un tanınmış siyasetçilerinden eski Devlet Bakanı merhum Bekir Aksoy'un kardeşi Mehmet Aksoy, hayatını kaybetti.

Çorum siyasetinin önemli isimlerinden olan Bekir Aksoy, 20 ve 21. Dönemlerde Çorum Milletvekilliği görevinde bulunmuş, daha sonra Devlet Bakanı olarak da görev yapmıştı. Bekir Aksoy 2024 yılında hayatını kaybetmişti.

Mecitözü nüfusuna kayıtlı olan Mehmet Aksoy’un vefatı tüm sevenlerini yasa boğdu. Elif ve Mustafa Aksoy’un babası ve merhum Bekir Aksoy’un ise kardeşi olan Mehmet Aksoy'un cenazesi bugün (17 Haziran 2026 Çarşamba günü) ikindi namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi