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Yaşanan ekonomik sorunların umumiyetle vatandaşı derinden etkilediğini, kamu maliyesi yönetiminin ise sürekli tasarruf çağrısı yaptığını belirten Zafer Partisi Çorum İl Başkanı Bedii Onan, “Vatandaş geçim, Belediye yönetimi ile Aşgın ise seçim derdinde” diye konuştu.

Yayınlanan tasarruf genelgelerine rağmen Çorum Belediyesi’nin birkaç haftadır afiş, broşür, magnet ve bez afişlerle “Dolu, Dolu 4 Yıl” temalı reklam ve tanıtım çalışması yaptığını anlatan Zafer Partisi İl Başkanı Onan, “Belediyelerin gelirlerinin önemli bir kısmı vatandaşa sunulan hizmetlerden geldiği bilinen bir gerçektir. Bu gelirler vergiler, harçlar, hizmet karşılığı ücretler gibi kalemlerden oluşmaktadır. Tanıtım, temsil, tören ve ağırlama giderleri de harcama kalemlerinden biridir. Tanıtımlarda pek çok faaliyet ve çalışmanın yapıldığı ifade ediliyor. Yerel seçimlerin yaklaştığı bir dönemde belediyenin tanıtım ve reklam çalışmalarına birden bire yoğunlaşmasını manidar görüyoruz.



Bahis konusu reklam ve tanıtım çalışmalarının ihtimal belediye başkanlığı seçimi sürecinde kendi partisinin ve diğer kesimlerin yapacağı anketlere vatandaşı hazırlamak, ihtimal parti içerisinde aday olma düşüncesinde olan adayları bu faaliyetler ile etkisizleştirmek, muhtemelen yeniden aday gösterilmesi halinde diğer siyasi rakiplerin önünde seçim çalışmalarına avantajlı başlamak niyetiyle yapıldığını düşünüyoruz” dedi.

Gözlerine takılan tanıtım çalışmalarından birinin de Azap Ahmet Camii duvarına asılan bez afiş olduğunu, afişlerden birinde Belediye Başkanı’nın büyük boy fotoğrafı diğerinde ise 4 yıldaki bazı çalışmaların bulunduğunu ifade eden Onan, bu çalışmaların maliyetini merak ettiklerini, Pazartesi Pazarı civarında Belediye çalışmalarına yönelik görevlilerce çeşit el broşürlerinin dağıtıldığını, broşürde halen yarım kalmış çalışmalara da yer verilmesini tebessümle karşıladıklarını açıkladı.



Bedesten’den Kültür Yolu’na, Tarihi Çorum Kalesi Projesi’nden Gülabibey, Kale ve Mimar Sinan’daki kentsel dönüşüme, Güpür Hamamı’ndan eski Çimento Fabrikası alanına kadar pek çok çalışmanın ya başlamadığını ya da yarım kaldığını anlatan Bedii Onan: “Zafer Partisi olarak yaşadığımız şehirde belediyecilik hizmetlerinin ne kadar yapıldığını ölçecek potansiyelimiz mevcuttur. Zafer Partisi ve Türk milliyetçileri olarak Çorum Belediyesi’ni yönetecek kadro potansiyelimiz ve insan kaynağımız DA vardır. Türk Milliyetçileri olarak şehir ve insan odaklı bir belediye yönetmeye hazırız. Marka şehir ve yaşam alanı bir şehir ortaya koyabilmek için tüm Türk Milliyetçisi kardeşlerimizi sürece katkı vermeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.