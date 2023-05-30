Çorum Belediyesi’nin Galip Kuşçuoğlu Camii ve çevresindeki eklenti binalar için yıkım kararı aldığını ve vatandaşın ibadet ettiği, camii olarak gördüğü bir yapıyı yıkmaya çalıştığını söyleyen Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, yıkımın gerekçelerinden birinin kaçak yapı olarak görülmesi, diğer gerekçenin ise açılmış olan yolun üzerinde olması ile izah edildiğini söyledi.

Bedii Onan, Galibi Vakfı İbadethane ve Külliyesi yanında bulunan türbe ve yatır ile ilgili de alınan bir karar olduğunu ancak karar metninde detaya yer verilmeyerek boş olduğunun belirtildiğini açıkladı. Ciddi bir mimari çalışma ile yapıldığı görülen yanının kaçak olduğunu iddia etmenin, daha önceki Belediye görevlilerinin görevlerini kötüye kullanarak ihmal ettiği anlamına geldiğini de hatırlatan Onan yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bir gecede yapılmış olmadığı bilinen caminin günümüze kadar on binlerce vatandaşımızın namaz kıldığı, dua ettiği ve manevi olarak da huzura erdiği bir yapının kaçak olduğunu iddia edip, yıkmaya çalışanlar süreci baştan mevzuata göre işletip, bugün camii yıkan bir belediye olarak etiketlenmenin önüne geçmesi gerekirdi.

Diğer gerekçede yapının yol üzerinde olması iddiasıdır. İbadethane yapıldığında yol çalışması ve planı ortada değildir. Caminin varlığı bilinirken yol planlanması neden özellikle camii alanı üzerinden hazırlanmıştır. Caminin arkasında kalan kavşaktan düz olarak devam etmesi gereken yol, özellikle döndürülerek camii alanının üzerinden geçecek şekilde planlanmıştır. Yol doğu yönüne on metre daha kaydırılsa ibadethane alanı ile çakışma hali olmayacaktı. Yapılan imar planı ile kimin evi ve arsası yol olmaktan kurtarılmıştır? Birilerine getirim ve kazanç olarak dönmüş müdür? Çevredeki konutların büyük çoğunluğunun eski yapı olduğu görülmektedir. İbadethane hassasiyeti görülerek yol planı tadil edilebilir yapının yıkılmasının önüne geçilebilirdi. Halen de geçilmesi mümkündür.

İbadethanenin cümle kapısı üzerinde ‘Edep ile gelen, lütuf ile gider.’ yazısı mevcuttur. Belediyenin ibadethanenin yıkımı ile ilgili süreçte manevi mekânlara karşı edebe uygun, lütufkâr davranması gerekirdi. Hukuki mevzuatın arkasına dâhil olarak pek çok vatandaşımızın gönlünde yer tutan manevi huzura ermesine vesile olan ibadethanenin yıkılmasına karşıyız. Belediyesinin almış olduğu yanlış karardan dönmesini ve ibadethane ve çevresinin tekrar tanzim etmesini ve vatandaşımızın hizmetine açması gerektiğini ifade ediyoruz. Camilerimiz ve ibadethanelerimiz bizim kutsalımızdır. Yol açma sebebiyle yıkılmasını tasvip etmiyoruz. Bu niyetle hareket eden Çorum belediyesini tel’in ediyoruz. Sürecin telafi edilme imkânı varken karar alanları camii yıkan ve ibadet yapılmasına engel olan bir zihniyet olarak halkımız nezdinde takdim edeceğimizin bilinmesini isteriz…”