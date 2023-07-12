Emeklinin 7.500 lira gibi bir aylıkla en zaruri ihtiyaçlarını bile karşılamasının mümkün olmadığını ifade eden Bedii Onan, “Çalışanlar ile emekliler arasındaki ücret uçurumu giderilmelidir. Çalışanlara yapılan ücret artışları emeklilere de aynen yansıtılmalıdır. Emekli olan vatandaşlar geçim sorunu sebebiyle emeklilikte çalışmak zorunda kalmamalıdır.” değerlendirmesini yaparak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tam bir keşmekeş halini alan ve büyük haksızlıklara neden olan sosyal güvenlik sistemi temelden yeniden kurgulanmalıdır. Kamuda bütçe açıklarına sebebiyet veren uygulamaların önüne geçilmeli, israfa sebep olan faaliyetlere son verilmelidir. Çıkarılacak bir kanunla emeklilerin sendika kurabilmelerine imkân tanınmalıdır. Emeklilerden muayene ve ilaç katılım payları, fark ücreti vb. alınması uygulamasına son verilmelidir. Emekliler çalışma hayatının sonunda diğer gelişmiş ülke emeklileri gibi rahat bir yaşam sürdürebilmelidir.”