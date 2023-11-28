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Geçtiğimiz aylarda Çorumlu iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Ahlatcı Holding tarafından satın alınan Adabank’ın bundan sonra Katılım Bankası olarak faaliyet yürüteceği açıklandı.

BDDK'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, Adabank'a, katılım fonu kabulü ile finansal kiralama işlemleri konularında faaliyette bulunma izni verilirken, bankanın mevduat kabulü izni iptal edildi.

Söz konusu kararlar 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.