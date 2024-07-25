Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.

Tarafsız ve özgür bir basının gelişmiş ülkeler için vazgeçilmez en önemli göstergelerden biri olduğunu hatırlatan BBP İl Başkanı Yardım “24 Temmuz 1908’de Türk Basın tarihinde sansürün kaldırılması ülkemiz ve demokrasimiz için tarihi olaylardan biridir” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın, Milletin müşterek sesidir’ sözünü hatırlatarak bu sözün basın çalışanlarının üstlendiği asli görevi en güzel şekilde açıkladığını söyleyen Özkan Yandım mesajında; “Toplumsal değerlerimize saygılı, etik ahlaki değerleri bizlere tarafsız bir şekilde anlatan ve objektif yayıncılık ilkesine bağlı kalan tüm emekçi gazete ve basın çalışanlarımızın bayramı kutlu olsun” görüşüne yer verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ