Kongrede gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından seçimlere geçildi. Seçim sonucunda Koray Mustafa Tutkun yeniden başkan seçilirken, Merkez İlçe Yönetim Kurulu da belirlendi.

Yönetim Kurulu, Yunus Emre Gaffar, Fatih Mehmet Kayaoğlu, Ömer Başer, Sariye Tutkun, Mustafa Aktaş, Harun Yağlı, Okan Tutkun, Nuri Ekinci ve Latif Höke’den oluştu.

Kongrede açılış konuşmasını yapan İlçe Başkanı Koray Mustafa Tutkun, “Şehrimiz için ve partimiz için var gücümüzle yeni yönetim kurulumuzla birlikte partimizin sancağını dalgalandıracağız ve bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım da kongrede yaptığı konuşmada, merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu’nu anarak sözlerine başladı. Yandım, “Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik Partimiz için çalışacak olan Merkez İlçe Yönetimini tebrik ediyor, görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi