BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, tarafsız ve objektif basının demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu bildirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Yandım, “Değerli basın mensuplarımız, sunmuş olduğunuz haberleri tarafsız bir şekilde gündeme taşıyıp kamuoyu ile paylaşarak hayati bir görevi yerine getirmektedirler.

Yine gerek yerelde gerekse de ulusalda çok sayıda önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan dünyanın merkezi şehrimizin tanıtımında basınımızın değerli mensuplarına büyük iş ve sorumluluk düşmektedir.

Yine bugüne kadar şehrimizin çok kıymetli basını bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirdiğinden dolayı teşekkür ederiz.

Kıymetli basın çalışanlarımıza katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nü kutluyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ