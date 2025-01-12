Memur-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, basın meslek ilkelerine bağlı ve toplumsal duyarlılıkla çalışan gazetecilerin “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.

10 Ocak 1961’de gazetecilerin çalışma haklarında iyileştirmeler getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi üzerine dokuz gazete sahibinin yasa protestosu için gazetelerini üç gün yayımlamama kararı aldığını belirten Okumuş, “Bunun üzerine gazeteciler, kendi gazetelerini çıkararak basın özgürlüğüne sahip çıkmak amacıyla 11-13 Ocak 1961 tarihlerinde “Basın” gazetesini yayımladılar. O tarihten sonra 10 Ocak, "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlanmaya başlandı” dedi.

Fatih Okumuş, özgür, tarafsız ve ilkeli basının demokratik bir ülkenin temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, basın çalışanlarının kamuoyunu bilgilendirme, haber verme ve halk adına denetim yapma görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiğini vurguladı. Gazetecilerin, iş güvencesi ve sendikal haklar konusunda daha güçlü bir pozisyona gelmesi gerektiğini belirterek, sendikal örgütlenmenin önemine dikkat çekti.

Mesleklerinde zorluklara rağmen halkı bilgilendirmek için mücadele eden gazetecilerin, toplumun bilinçlenmesine ve huzur ortamının güçlenmesine büyük katkı sağladığını ifade eden Okumuş, tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ