Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 15 Haziran Cumartesi günü başlayarak 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Ayrıca, Bayram nedeniyle, 16-19 Haziran tarihlerinde Başkentray, Marmaray ve İZBAN ve Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Editör: AA AJANS