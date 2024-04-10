Mesajında, bayramlarda kırgınlıkları bir kenara bırakmamız gerektiğini ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Bayramlar, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının, sevgi ve saygının güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı, kucaklaştığı, paylaşma ve dayanışma günleridir. Bu özel günlerde büyüklerimizin hayır duasını alarak küçüklerimizin bayram sevincine ortak olmalıyız” dedi.

Toplumda çok özel ve anlamlı bir yere sahip olan bu güzel ve coşkulu bayram günlerinde, başta aile büyüklerimiz olmak üzere bütün yakınlarımızı ve komşularımızı ziyaret ederek onların bayram sevincini birlikte paylaşmamız gerektiğinin altını çizen Yusuf Ahlatcı, “Bayramlarda dargınlıkları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp, kucaklaşmalı, toplumla güçlü bağlarlar kurarak, bayram neşesinde buluşmalıyız. Sevdiklerimizle buluşmak, bayramlaşmak için çıktığımız yollarda trafik kurallarına uymalı, huzurumuzu kaçıracak hadiselerden uzak durmalı, bayramı tadında yaşamalıyız. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimin, İslam Aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar, bütün insanlık için huzur, sağlık ve afiyet getirmesini Cenab-ı Haktan niyaz ederim” şeklinde konuştu.

Editör: UĞUR GÖRKEM