Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından binlerce kişi tatil için yollara düştü. Trafik yoğunluğu kazaları da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.m Bayram tatilinin 2. günü 7 Nisan 2024 Pazar tarihinde 24 saatlik sürede: 572 trafik kazası meydana geldi. 408.796 araç denetlendi.19.488 araca hız ve radar işlemi, 33.145 araca ise diğer işlemler yapıldı.

12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bayram tatilinin ilk 2 gününde ( Cumartesi ve Pazar) maalesef toplam 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplam 1966 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım, Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.”