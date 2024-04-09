Alınan bilgiye göre, Evren Yılmaz (38) idaresindeki 06 CNB 504 plakalı hafif ticari araç, Çorum-Samsun Karayolu Konaklı mevkiinde çelik bariyerlere çarptı.



Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan Caner C. (38) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Evren Yılmaz’ın cenazesi ise savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga getirildi.

İki arkadaşın bayram tatilini geçirmek için Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesine gittikleri öğrenildi.