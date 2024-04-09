Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından rutin olarak düzenlenen gıda denetimlerine ilave olarak Ramazan Bayramı denetimleri de gerçekleştirildi.

Özellikle unlu mamul üretimi yapılan yerleri bayram öncesi denetime tabi tuttuklarını dile getiren İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin vatandaşların güvenli bir şekilde gıda tüketmesi, sağlık ve huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirilmesi amacıyla bu denetimlerin gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Yıl boyunca rutin olarak devam eden gıda denetimlerinin Ramazan ayında sıklaştırıldığını da hatırlatan Göktekin, 5996 sayılı Kanun çerçevesinde halk sağlığının ve menfaatlerinin korunması amacıyla merkez ve ilçelerde özellikle unlu mamul, şekerli mamul, tatlı ve pastacılık ürünleri üreten işyerleri ile et ürünlerini ağırlıklı olarak denetlediklerini kaydetti.

İl Müdürü Göktekin vatandaşlardan özellikle ürünleri satın alırken etiket bilgileri ile muhafaza koşullarının uygun olup olmadığına dikkat etmeleri gerektiğini, olumsuzlukları “Alo Gıda 174” hattına bildirebileceğini de vurguladı.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Ramazan ayında yaklaşık 103 bin 679 gıda denetim yapıldığını ve bu denetimlerde tespit edilen 1022 uygunsuzluk için yaklaşık 45 milyon lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.