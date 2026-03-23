Vali Çalgan beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak ilk olarak Ramazan Bayramı’nda mesaide olan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ni (GAMER) ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çalgan, özellikle bayram süresince artan çağrı yoğunluğuna karşı alınan tedbirleri yerinde inceledi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde görev yapan personelin Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Çalgan, kamu hizmetinin kesintisiz devam etmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Vali Çalgan, yaptığı açıklamada Çorum’un bayram süresince de “huzur ve güvenli şehir” kimliğini koruyacağını vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın bayramı güven ve huzur içerisinde geçirebilmesi için tüm birimlerimiz koordinasyon halinde 7 gün 24 saat esasına göre görev başındadır. Emniyet, jandarma, sağlık ve ilgili tüm kurumlarımız sahada aktif şekilde hizmet vermektedir. 112 Acil Çağrı Merkezimiz ise bu koordinasyonun en önemli merkezlerinden biridir” dedi.

Bayram dönemlerinde acil çağrı hatlarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Çalgan, vatandaşlara da çağrıda bulunarak 112 hattının gereksiz meşgul edilmemesi gerektiğini ifade etti. Vali Ali Çalgan, “Her bir çağrı, bir cana dokunma potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle hattın sadece gerçek ihtiyaç durumlarında kullanılması büyük önem arz etmektedir” dedi.

Ziyarette, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde yürütülen güvenlik ve kriz yönetimi faaliyetleri de değerlendirildi. Bayram süresince oluşabilecek her türlü olumsuz duruma karşı senaryoların hazırlandığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtildi.

Muhabir: SELDA FINDIK

Vali Çalgan ile Başkan Aşgın daha sonra Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti.Özveriyle görev yapan tüm İtfaiye personelimizin Ramazan Bayramını kutlayan Vali Çalgan, aileleri ve sevdikleri ile birlikte huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.Belediye Başkanı Aşgın da 7/24 esasına göre çalışan kahraman itfaiye personeline teşekkür ederek umre için kutsal topraklara gidecek olan Birim Müdürü Adil Balcı'ya hayırlı yolculuklar diledi.