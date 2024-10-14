Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, “Bu ülkede tek bayrak vardır o da ay yıldızlı Türk Bayrağı’dır!” dedi.

29 Ekim 2024 günü Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağımızı hatırlatarak tarihi şan ve şerefle dolu Türk Milleti’nin son kalesi son sığınağının Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğunu söyleyen Emir Dağaşan; “Türk Milleti’nin harcı çimentosu olan Anayasamızın ilk dört maddesinin tartışmaya açılmak istendiği, bölücü unsurların gemiyi azıya aldığı bir konjonktürde şanlı tarihimize de, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne sahip çıkıyoruz” ifadesini kullandı.



Emir Dağaşan, konuyla ilgili açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Bu kutsal vatanın adı; köyümüz kentimiz; bölgemiz ne olursa olsun Türkiye’dir.

Türkiye’de yaşayan herkesin; ailesi, sülalesi, aşireti, kabilesi, kökeni ne olursa olsun; müşterek adı Türk’tür. Bu gerçeği kabul etmeyenlerin, Türk gerçeğini kabul etmeyenlerin bu ülkede hiçbir hakları olamaz. Bu ülkede tek bayrak vardır, o da ay yıldızlı Türk bayrağıdır.

Ülkemizin resmi dili Türkçe’dir. Herkes kendi arasında, evinde istediği lisanı konuşabilir, ancak ülkemizde eğitim dili Türkçe’dir, eğitim Türkçe yapılır. Türkiye üniter bir devlettir, hiç kimse bunu tartışamaz.

Bu ülkü doğrultusunda 29 Ekim’de ülkemizi, rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı Türk bayrağı ile donatmak istiyoruz.

Coğrafyamız tartışılırsa milletimiz; milletimiz tartışılırsa devletimiz; devletimiz tartışılarsa bayrağımız; bayrağımız tartışılırsa varlığımız ortadan kalkacaktır. Bu amaçla hizmet kolumuza bağlı tüm üyelerimize bayrağımızı hediye ediyoruz. Ne mutlu Türküm diyene!”