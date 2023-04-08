Kadınları yok sayan bir zihniyeti asla kabul etmediklerini söyleyen Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Bayrakdar, “Bu şehirde sadece erkekler değil, kadın ve gençlerde var!” diye konuştu.

Kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının günümüzde hala yeterli olmadığını ve fırsat eşitliğinin sağlanamadığını dile getiren Selma Bayrakdar, kadınları aktif siyasete katılmaya çağırdı.

Tüm siyasi partilerin gerek Belediye Meclisi gerekse İl Genel Meclisi üyelerini belirlerken kadınlara daha fazla kontenjan ayırmaları gerektiğini altını çizen Selma Bayrakdar, Millet İttifakı iktidarında yapılacak ilk yerel yönetim seçimlerinde kadınlara daha fazla yer vereceklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

