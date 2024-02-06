Alınan bilgiye göre Bayat ilçesi Çokuröz Köyü’nde yaşayan Yasin Göngör (40), evinin önünde aniden yere düştü.

Güngör’ün düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bayta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Güngör, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Göngö’ün cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.