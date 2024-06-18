Alınan bilgiye göre, Kuruçay köyünde Ersin M, Resul M, Aslan M. ve Bedir M. ile önceden husumetli oldukları Murat D, Cemal D, Sezer D. ve Hüseyin D. arasında Kurtkırığı mevkisinde kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine açılan ateş sonucu Sezer D. ve Şehri D. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sezer D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.