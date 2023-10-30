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Törende Kaymakam Seher Söyler ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, kutlamalara katılan vatandaşları selamlayarak bayramını kutladı. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarda düzenlenen şiir, kompozisyon, resim ve spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Şehit Mikail Kaya Stadyumu’nda gerçekleştirilen program, günün anlam ve önemini belirten şiirler, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.



Törende konuşan İlçe Kaymakamı Seher Söyler, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz milletimizin vatanı, bayrağı ve değerleri için bin bir fedakârlık ve kahramanlıkla verdiği mücadele sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın heyecanı ve haklı gururunu yaşıyoruz. Asil milletimizin bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin sonsuza dek payidar olması bizlerin azmine, gençliğimizin donanım ve birikimine bağlıdır. Bizler de, gençliğimizin aklın ve bilimin üstünlüğünü benimseyerek, milli ve manevi değerlerini her şeyin üstünde tutan, yarının dünyasına şekil verecek bireyler olarak yetişmeleri azmi içerisindeyiz. Bu vesileyle; cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, yurt içinde ve sınırlarımız dışındaki istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle, minnetle yâd ediyorum” dedi.