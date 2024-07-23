Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, ilçede devam eden kanalizasyon ve su hatları çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Ünlü, "Uzun zamandır vatandaşlarımızın talepleri arasında yer alan bahçe yolu yapımını nihayet tamamladık. Bu yol, hem tarımsal faaliyetlerin daha verimli yürütülmesine imkan sağlayacak hem de bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştıracak. Tüm ekip arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Su ve kanalizasyon hatlarındaki eksiklikleri tamamlamak için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Ünlü, "Amacımız, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve kesintisiz hizmet almasını sağlamak. Bu çalışmalar tamamlandığında, ilçe genelindeki altyapı sorunları büyük ölçüde giderilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS