Bayat Belediyesi tarafından Karatepe Kuşçaçimen Yaylasına gerçekleşen şenliğe Bayat Kaymakamı Yunus Emre Vural, Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, MYO Öğretim Görevlileri, Milli Eğitim Müdürü ve personeli, İlçe Spor Müdürü ve personeli, Bayat Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Bayat Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve lise son sınıf öğrencileri katıldı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; doğa yürüyüşü, halk oyunları ekibi gösterisi, çuval yarışı, halat çekme, yumurta taşıma yarışı, futbol ve voleybol maçları düzenlendi.

Şenlikte katılımcılara yörenin geleneksel mutfağında önemli yer tutan Baharatlı Bayat Dolması ikram edildi.