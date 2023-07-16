Çorum’un Bayat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde bir dizi program düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Camiinde Mevlid-i Şerif okutulması ile başlayan etkinlikler, Cumhuriyet Meydanında Bayat Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen afiş ve fotoğraf sergisi ile devam etti. Serginin ardından Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü ve protokol üyeleri Çerkei köyünde bulunan 15 Temmuz şehidi Osman Arslan kabri ve 15 Temmuz gazisi Halil Daşdemir’i ziyaret etti.

Etkinlikler akşam Cumhuriyet meydanında Kuran’ı Kerim tilaveti icra edilmesi ile devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yayınlanmasının ardından protokol üyeleri konuşma yaptı. Etkinlikler demokrasi nöbeti ile son buldu.

Programa Bayat Kaymakamı Yunus Emre Vural, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.