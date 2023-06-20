Genç sultanların finaldeki rakipleri belli oldu Genç sultanların finaldeki rakipleri belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 68. Ramazan Demirci Minikler Açık Alan Hentbol Türkiye Şampiyonası 12-16 Haziran tarihleri arasında Alanya’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda il ve ilçe takımlarının ter döktüğü şampiyonada Çorum temsilcisi Bayat takımı C grubunda mücadele etti.İlk maçında Aydın’ı 7-5 mağlup eden Bayat’ın minik kızları ikinci maçında Bursa’ya 1 farkla mağlup olarak gruptan ikinci çıktı. Çapraz eşleşmede Antalya’yı 6-4 mağlup eden Çorum temsilcisi çeyrek finalde ise Eskişehir’i 10-8 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde mağlup olduktan sonra Tunceli ile üçüncülük maçı yapan Bayat’ın minikleri bu maçı 6-2 kazanarak Türkiye üçüncüsü olarak Çorum’a döndüler.