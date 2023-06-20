Türkiye Hentbol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan 68. Ramazan Demirci Minikler Açık Alan Hentbol Türkiye Şampiyonası 12-16 Haziran tarihleri arasında Alanya’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda il ve ilçe takımlarının ter döktüğü şampiyonada Çorum temsilcisi Bayat takımı C grubunda mücadele etti.İlk maçında Aydın’ı 7-5 mağlup eden Bayat’ın minik kızları ikinci maçında Bursa’ya 1 farkla mağlup olarak gruptan ikinci çıktı. Çapraz eşleşmede Antalya’yı 6-4 mağlup eden Çorum temsilcisi çeyrek finalde ise Eskişehir’i 10-8 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde mağlup olduktan sonra Tunceli ile üçüncülük maçı yapan Bayat’ın minikleri bu maçı 6-2 kazanarak Türkiye üçüncüsü olarak Çorum’a döndüler.