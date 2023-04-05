Bayat'ın, binlerce yıllık geçmişin izlerini taşıdığını belirten Bozkurtoğlu, "Günümüzden 6 bin 500 yıl önce madencilik faaliyetlerinin yapıldığı bakır madenleri, Hititlerden kalma höyükler, Roma dönemine ait kaya mezarları, Osmanlı döneminden kalma camileri, türbeleri ile buram buram tarih kokan, Kuşcaçimen Yaylası, Hasan Gölü, Peri Bacaları ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakan eşsiz lezzetleri ve dillere destan güzellikteki Bayat kilimleri, adeta keşfedilmeyi bekleyen saklı cennet ilçemiz, adını Oğuzların 24 Boyundan birisi olan Oğuz-Han'ın büyük oğlu Günhan'ın Kayı'dan sonra ikinci oğlu Bayat'tan alır. Kuruluşu 1071 Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması sonucunda gelen Türkmen beylerinden Hasan Çelebi tarafından başlandığı tahmin edilmektedir. Cumhuriyet döneminde Alagöz nahiyesi olarak anılır iken 7033 Sayılı Kanun ile 1 Nisan 1958'de ilçe olmuştur. Anadolu'nun incilerinden başağın ve yeşilin tonlarını bir arada bulunduran güzel ilçemizin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.