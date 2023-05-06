Bayat’ta düzenlenen törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Yusuf Ahlatcı, ilçelerin doğalgaza kavuşmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Doğalgaz getiremezsiniz diyenlere inat “Biz ne söz verdiysek onu yerine getiririz” diyerek doğalgaz meşalesini yaktıklarını belirten Ahlatcı, 14 Mayıs'a kadar gece-gündüz demeden sahada çalışacaklarını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulacak hükümette milletvekili olarak Çorum'a ve ilçelerimize hizmet vermeye çalışacağız” diye konuştu.

Bayat’tan sonra Uğurludağ’a geçen Ahlatcı, burada düzenlenen programda yaptığı konuşmada 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayları Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekili seçimleri için destek istedi.

“14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde tereciye tere satmaya gerek yok” diyerek konuşmasına devam eden Ahlatcı, Uğurludağ'ın halkının 14 Mayıs'ta gereğini yapacağını söyledi.

Daha temiz ve ekonomik özellikleriyle Bayat ve Uğurludağ ilçelerinde yaşayan vatandaşların yaşam konforunu artıracak doğalgazın hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Ahlatcı, “Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun” dedi.

“ÇORUM'DA AK PARTİ 4 MİLLETVEKİLİNİ DE KAZANACAKTIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir oy farkı ile tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğine işaret eden Ahlatcı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorumlulara emanet ettiği 4 milletvekili var. Bunları meclise göndereceksiniz, bizim başka yere vereceğimiz milletvekilimiz yok” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)