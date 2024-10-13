Çorum'un Bayat ilçesi, uluslararası tarım işbirliklerini güçlendirmek adına önemli bir adım attı.

Bayat, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne (AGRICITIES) üye olmak için başvurdu.. Bayat Belediyesi tarafından yapılan başvuru, ilçenin tarımsal potansiyelini uluslararası arenada daha görünür hale getirmek ve bu alandaki tecrübeleri paylaşmak amacıyla gerçekleştirildi. Bayat, Çorum’da bu birliğe başvuran tek ilçe olma özelliği taşıyor.

TARIM ŞEHİRLERİ BİRLİĞİ?

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği, 22 Mart 2017 tarihinde Konya’da gerçekleştirilen bir toplantıda kurulmuştur. Toplantıya Ukrayna, Bosna-Hersek, Afganistan, Tacikistan, Sudan, Azerbaycan, Kenya, Irak ve Filistin gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’den birçok büyükşehir belediyesi katılmıştır. Birlik, tarımsal tecrübe ve tekniklerin üyeler arasında paylaşılmasını, tarımın gelişimine katkı sağlanmasını hedefliyor.

Bayat’ın bu birliğe üyelik başvurusu, ilçenin tarım alanında uluslararası standartlarda projelere imza atabileceğini ortaya koydu. Üyelik gerçekleştiği takdirde, Bayat hem tarımsal bilgi paylaşımında bulunacak hem de tarım teknikleri ve yenilikleri konusunda diğer üye şehirlerden faydalanabilecek. Bu adım, ilçenin tarımsal alanda sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen projeler geliştirmesine de katkı sağlayacak.

Editör: HABER MERKEZİ