Tahmini Okuma Süresi: dakika

35 noktada bulunan Halk Ekmek büfelerinin yanlarına Bayat Ekmek Toplama Kutusu monte ettiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Hemşehrilerimizden ricamız evlerde biriken bayat ekmekleri çöplere atmak yerine Halk Ekmek büfelerinin yanına monte ettiğimiz Bayat Ekmek Toplama kutularına bırakmalarıdır.” dedi.

Çöplü, “Buralarda biriken bayat ekmekleri sokak hayvanlarına vermek isteyenler de alabilirler. Kalan ekmekleri biz de Çorum Belediyesi olarak değerlendireceğiz. Bu sayede ekmek israfının da önüne geçmiş olacağız.” dedi.