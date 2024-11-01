Bayat Belediyesi tarafından her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2.Geleneksel Voleybol Turnuvası’nda heyecan sona erdi.

6 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada tüm maçlar Bayat İlçe Spor Salonu’nda oynandı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda Bayat Belediyespor şampiyon olmayı başarırken, Bayat Anadolu Lisesi takımı ikinci, Vahşi Kelebekler takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

KUPALAR VERİLDİ

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Topçu, Bayat Belediyespor Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile gerçekleşen ödül töreninde dereceye giren takımlara kupaları ve madalyaları takdim edildi.