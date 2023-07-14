15 Temmuz nedeniyle bir mesaj yayınlayan Bektaş, şunları söyledi:

“2016 yılının 15 Temmuz gecesi firavunun orduları tuzak kurmuşken Musalara, asırlar sonrasında değişen sadece zaman ve mekândı. Kızıldeniz’in kurtuluşa yol açtığı gün gibi kapatılan yollardan Ankara’ya karanlık gecenin yegâne aydınlığı, gökyüzünün mehtabı aksediyordu.

Gecenin sancılı karanlığında tuzak kuranlar ihanet kokan emirlerini savuruyordu etrafa. Semalarda yankılanan salâlar, iman ve inanç gönüllere yol buluyordu. Kalplerdeki vatan sevdası harlanıyor, bu kara leke tarihe 15 Temmuz ihaneti diye geçiyordu. O kara günlerde; Türk yargısı ve kahraman Türk Milleti, vatan hainlerine canı pahasına geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir.

15 Temmuz gecesi vatanı için canını feda eden şehit ve gazilerimizi saygı ve minnet ile anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum.”