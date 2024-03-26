Ankara’dan yola çıkan kafilenin ilk durağı Evcikuzkışla Köyü yolu üzerindeki tarihi taş mektep oldu. Taş mektep ile ilgili bilgi alan, fotoğraf çektiren kafile yoluna devam ederek köye ulaştı. Köy konağında çay ve ikramların eşliğinde yöre halkıyla sohbetler edildi. Dernek Başkanı Hürdoğan Aydoğdu, köydeki tarihi mekânları gezilmesine eşlik ederken, eskiden kullanılan yapı ve eşyaların kullanım alanları ile ilgili bilgiler verdi.

Sonraki durağı Yenihayat Barajı olan kafile, hem yol boyu yöresel bitkiler toplayıp hem de baraj kenarında doğa yürüyüşü yaptı.

Büyük bir heyecanla yoluna devam eden Başkentli kafile, 1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hitit Güneşi Hattuşa’da tarihe kısa bir yolculuk yaptı. Hattuşa antik kentini gezip bilgi alan kafile, kentte bulunan gizemli yeşil taşa yoğun ilgi gösterdi.

Hattuşa’nın etkileyici kutsal mekânı olan, yüksek kayalıklar arasına saklanmış Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı ziyareti sonrası gezi programını tamamlayan kafile Ankara’ya döndü.

Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi Başkanı Salime Tarihçi, ülkenin tarihi yerlerine düzenledikleri kültürel gezilere kadınların yoğun ilgi gösterdiğini, sosyalleştiklerini ve gezilerden mutlu döndüklerini, gezilerin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtti.