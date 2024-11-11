Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyarsızlık vurgusu yaptı.

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.hafta maçında konuk ettiği Pendikspor’u 1-0 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve play-off potasına yerleşti. Cezası nedeniyle karşılaşmayı protokol tribününden izleyemeyen Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, maçtan saatler sonra bir paylaşım yaptı. Yalçın, duyarsızlık vurgusu yaptığı paylaşımında, “Kimse Çorum’un nüfusu 550 bin, Dünyadaki Çorumlular nüfusu 2,5 milyon demesin, inanmam… Hayatımda böyle bir duyarsızlığı en son 7 yaşımda, yağmur yağarken, okul bahçesinde futbol oynayacağım zaman hiçbir arkadaşımı göremediğim zaman hissettim” ifadelerini kullandı.